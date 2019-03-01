【瑞銀推介】增設新換股比率　增加輪證條款選擇

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：投資者一般選擇輪證時，多數留意收回價(如果是牛熊證的話)，行使價及到期日，但有時碰到條款相似的產品時，會發現有些價格是1港元，但有些卻是0.1元，是否代表「便宜抵買」？



未必！因為輪證還有一個條款叫「換股比率」或者「兌換比率」，窩輪或牛熊證的換股比率指按行使價於到期日兌換掛鈎資產的一個單位所需的窩輪或牛熊證數目。目前巿場上騰訊控股的CALL輪有10兌1及100兌1，假設條款和定價一樣，10兌1的證價就會是100兌1證的10倍，但並不代表10兌1的價錢「貴」，事實上其實際槓桿，對沖值等理論上是一樣的。所以換股比率不應該是衡量論證平貴的指標。



自2019年3月1日起，香港交易所正式批准輪商發行1、10及100兌以外的股份及基金單位的換股比率，新增的換股比率為5、50及500兌1。首批新換股比率的輪證最快於下周五(8日)面世。因為根據上巿條例規定新產品發行的最短年期及發行價都有最低規定，新的換股比率安排增加輪商發行產品的彈性，可讓投資者有更多不同條款的選擇。



但必需強調，不同的換股比率並不影響輪證的槓桿，投資者在選擇產品時，應該先選合適自己的行使價、年期、輪商的信譽以及開出的買賣差價是否合理。



至於不同的換股比率會如何影響即巿的輪證價格變動？筆者將會另文再述。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

