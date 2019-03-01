【高盛推介】留意高槓桿聯通及鐵塔認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：國家發改委副主任羅文周四(2月28日)在發布會上表示，中國高度重視5G發展，提出加快5G商用步伐。並提及推動降低甚至取消粵港澳手機長途和漫遊費。



中資電訊股周五(3月1日)早段普遍做好，當中，中國聯通早段高開約0.2%後隨即升幅擴大。而周四逆市反彈、收市升約1.6%的中國鐵塔，周五早段繼續上升。



觀察個股認股證資金流向，周三(2月27日)錄得約620萬元資金流入聯通認購證，周四則錄得約130萬元資金流出。鐵塔方面，可見近期認購證獲資金追捧，過去5個交易日共錄得約1,370萬元資金流入。



投資者如看好聯通，可留意價外幅度約7%，年期約4個月的購證(17170)，行使價10.4元，2019年6月26日到期，實際槓桿7.8倍，行使價9.8至10.8元間產品中，槓桿最高之一。



投資者如看好鐵塔，可留意價外幅度約6%，年期較長的購證(27138)，行使價2元，2019年9月23日到期，實際槓桿4.3倍，行使價1.9至2.2元間、街貨量低於30%產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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