騰訊測試「兒童鎖模式」　未夠13歲玩遊戲要家長解鎖

騰訊控股(00700)公布測試「兒童鎖模式」，13歲以下未成年新用戶在首次登錄遊戲之前，將被強制要求進行「兒童鎖」的登記認證。只有其監護人完成「解鎖」後才能進入遊戲，若未完成「解鎖」則被禁止登錄。



「兒童鎖模式」的目標，公司指是讓家長對孩子的遊戲行為充分知情並給予授權，並協助家長瞭解孩子的遊戲行為(時間、消費等)，並做出合理的管控。而即使在家長允許孩子進行遊戲的基礎上，公司仍將遵循現行健康系統的強制防沉迷策略，即12歲及以下未成年人每日限玩1小時，晚上9時至次日早上8時禁玩，對未成年人進行保護。



公司將分批在12個城市，對《王者榮耀》、《刺激戰場》兩款遊戲的新用戶展開抽樣測試，首批測試已在北京、成都、長春3個城市啟動。另會對「兒童鎖模式」持續進行優化，待進一步完善後，再作為平台標準逐步推廣至更多用戶、更多區域和旗下更多產品。



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