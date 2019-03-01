樓價UPDATES：平盤掃清　荃灣三房戶半月貴15%

市況回暖，部分屋苑的減價盤被買家吸納後，樓價低位反彈，個別做價較半個月前急漲近15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●大坑春暉8號低層B室，實用面積約1,542方呎，四房雙套房間隔，原叫價4,300萬港元，減價200萬元以4,100萬元易手，實用呎價約26,589元。原業主持貨7年轉手，帳面獲利約385.4萬元，升值約10%。



●西灣河星灣峰高層E室，實用面積593平方呎，三房連主人套房，以每月2.5萬元獲租客承租，實用呎租約42.2元。



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九龍區

●將軍澳THE PARKSIDE 3座低層D室，實用面積約705方呎，三房連主人套房間隔，開價1,400萬元，減價140萬元以1,260萬元獲承接，實用呎價約17,872元。原業主持貨4年轉售，帳面獲利約447萬元。



●大角咀港灣豪庭2月錄得12宗買賣，當中7座中層B室，實用面積415方呎，兩房間隔，以730萬元易手，實用呎價17,590元。原業主持貨16年沽貨，升值近4倍。



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新界區

●荃灣麗城花園2期3座中層D室，實用面積668方呎，三房連主人套房間隔，成交價796萬元，實用呎價11,916元，較半個月同類單位695萬元做價，急漲逾百萬元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利216萬元。



●東涌映灣園11座高層H室，實用面積約930方呎，三房連主人套房間隔，開價1,100萬元，減價75萬元至以1,025萬元沽出，實用呎價約11,022元。原業主持貨約14年轉手，帳面獲利約601.5萬元，升值約1.4倍。



●馬鞍山翠擁華庭3座高層C室，實用面積819方呎，三房連主人套房間隔，開價約1,000萬元，以980萬元易手，實用呎價11,966元。單位4年升值約36.1%。



●大圍名城2月錄約16宗租賃成交，其中2期盛薈5座高層南翼D室，實用面積679方呎，三房連主人套房間隔，以每月2.4萬元租出，實用呎租35.3元。



●沙田好運中心榆林苑A2座低層H室，實用面積427方呎，兩房間隔，議價後以650萬元易手，實用呎價15,222元。原業主持貨8年沽出，帳面獲利357萬元。



●元朗世宙隨着SSD「鬆綁」，成交增加，2月錄得9宗買賣，其中3座低層C室，實用面積430方呎，兩房間隔，日前以630萬元沽出，實用呎價14,651元。單位3年多漲價17%。



●天水圍嘉湖山莊2月錄約48宗租務成交，當中景湖居5座低層B室，實用面積630方呎，三房連主人套房間隔，最近以每月1.38萬元租出，實用呎租約21.9元。



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