【即市分析】揸住小米蟹貨點算好？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：小米集團(01810)周四收市後正式獲納入MSCI全球標準指數內的中國指數，今日(周五)股價走軟，現報11.78元，跌1.5%，成交逾10億元。



小米上市之初，股價一度炒高至22元樓上，惜不久騰訊控股(00700)股價破位而下，新經濟股熱潮退卻，加上小米業務又在投資期，又有上市前的低價貨解禁沽貨獲利，以致估值受壓，股價一度回落至9.44元。



暫看其股價仍頗受市場氣氛所影響，短線12元乃阻力所在，須要有大成交配合才能作出突破，而年內可能刺激股價的消息，乃北水獲放行來港買小米股票，以及年中內地推出科創板，帶動新經濟股氣氛強勢回歸。



反正現價離低位不太遠，若然仍坐着蟹貨而又不急於套現，可以繼續放埋一邊，畢竟呢類同股不同權個股，揸住預咗要坐等收成，睇行業發展唔需要太悲觀，持倉量力而為即可。至於未有貨者，短線可先觀望11元邊承接，再定策略。

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