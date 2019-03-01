【即市分析】港交所可以瞌埋眼買？

東方產經專欄作者帥哥：受惠今年以來中港股市交投轉趨活躍，香港交易所(00388)股價由年初低位218.8元，反覆回升至本周高位見277.6元，累升幅度達26%；若以去年10月低位195.6元計，累升幅度更超過四成。現價報274.4元，升1.4%。



港交所最近發表最新3年戰略規劃，其中提到將吸引亞太區公司來港上市，及將與相關監管機構研究進一步改革現行上市制度和實施遙距參與者的安排(相關新聞：https://bit.ly/2Nz54tt )。基本上，戰略規劃將迎合未來將有更多外資投資A股的大趨勢，港股的國際化角色將更加凸顯，中資股估值亦有望水漲船高，多了資金在區內股市操作，港交所收益亦自然如魚得水。



中國明確全力支持資本市場發展，若然全球投資環境穩定，以港交所的定位，未來3年能朝着戰略規劃逐步推進業務發展的話，盈利前景秀麗。看好中、港金融發展，港交所確是長線的不二之選，可以瞌埋眼坐長線。



策略上若然未有貨在手，建議候回吐在265及255元水平分兩注收集，但謹記是中長線部署，持貨量要坐得放心，且少理短線波動。年內港股流動量持續改善，其股價目標是重遊去年初高位300元邊水平，重要支持可參考250天線240元。



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