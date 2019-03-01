入摩2.0：大摩推薦13隻「高質A股」

A股近期有步入牛市迹象，加上MSCI一如預期提高A股納入佔比，預計「鑊氣」有增無減。摩根士丹利發表報告，A股可繼續看高一線，重申不必對目前A股估值感到緊張，維持「增持」評級，並給出了13隻A股「高質股票」名單，上升空間最少兩成。13隻股份為：



●中國建築(601668)，目標價6.3元人民幣

●中國中車(601766)，目標價9.6元人民幣

●中航飛機(000768)，目標價16.2元人民幣

●大族激光(002008)，目標價40.8元人民幣

●金螳螂(002081)，目標價10.9元人民幣

●安徽合力(600761)，目標價10.3元人民幣

●貴州茅台(600519)，目標價737元人民幣

●浙江龍盛(600352)，目標價10.8元人民幣

●閏土股份(002440)，目標價10.8元人民幣

●史丹利(002588)，目標價4.7元人民幣

●恒瑞醫藥(600276)，目標價72.3元人民幣

●海格通信(002465)，目標價9.7元人民幣

●大秦鐵路(601006)，目標價9.0元人民幣



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