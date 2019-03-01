樓價UPDATES：二手市轉旺　環海‧東岸單月錄19宗成交

二手市暢旺，入伙盤亦受追捧，紅磡環海‧東岸2月共錄19宗買賣，有一房單位售615萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔尚翹峰1座低層C室，實用面積491方呎，兩房間隔，原先叫價1,150萬元，一度減價至1,060萬元，農曆新年後市況轉旺，即反價15萬元至1,075萬元連租約沽出，實用呎價21,894元。



●北角城市花園10座高層A室，套三房間隔，望海景，日前以1,900萬元沽出，實用面積1,032方呎，呎價約18,411元。



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九龍區



●紅磡環海‧東岸上月全月錄19宗買賣成交，平均實用呎價約18,600元，包括1A座中層H室，實用面積322方呎，一房間隔，設開放式廚房，擁露台，議價後獲用家以615萬元承接，實用呎價19,099元。原業主於2015年10月以545萬元買，帳面獲利70萬元，升值約13%。



●九龍塘霞明閣為A座低層A2室，實用面積803方呎，屬三房間隔，剛以1,380萬元沽出，實用呎價17,186元。



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新界區



●屯門置樂花園6座座中層E室，實用面積584方呎，三房間隔，於去年10月放盤，叫價600萬元，減至538萬元沽出，實用呎價9,212元，買家為區內換樓客。



●馬鞍山薈朗2月共錄約21宗租賃成交，最新成交為1座高層連天台單位，開放式間隔，以17,000元租出，實用面積310方呎，呎租54.8元。



●沙田第一城24座低層C室，兩房兩廳設計，以485萬元成交，實用面積326方呎計，每方呎價約14,877元。



●上水居屋彩蒲苑B座低層6室，實用面積394方呎，兩房間隔，用家於已補價自由市場以413萬元購入，實用呎價10,482元。



●上水御景峰中層C室，實用面積約596方呎，三房間隔，以每月16,200元獲承租，實用呎租約27元。



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