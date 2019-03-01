【專家樓評】陳坤興：樓價見底回升尚待觀察

差餉物業估價署剛公布最新香港私人住宅樓價指數，今年1月份私人住宅樓價指數報359.5點，按月微升0.08%，反映整體住宅售價自去年8月起連跌5個月後終於止跌。



隨着整體樓價回穩，剛過去2月份整體二手交投出現「價穩量升」現象。根據土地註冊處資料分析，該月截至27日，整體二手住宅買賣註冊量達2,459宗，料可超過1月份的2,600宗水平。



近月二手市場受惠於股市上升及外圍因素轉趨緩和，加上發展商以低市價策略吸納購買力，刺激樓市氣氛，帶動二手註冊量齊頭並進。



雖然最近樓價指數出現輕微回升，惟未來一個月將有多個潛在大型新盤應市，樓價升跌仍需視乎發展商的定價策略，要判斷樓價是否已見底，仍然有待觀察。



Q房網香港董事總經理陳坤興



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