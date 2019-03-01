異動股：業績續虧兼供股　伯明翰體育曾挫19%

伯明翰體育(02309)半年業績持續虧蝕，並擬大折讓供股「抽水」，股價反覆向下，一度挫19%，低見0.071元，創52周新低，最新仍挫17%，至0.073元，成交逾120萬元。



公司公布，截至2018年12月31日止6個月收入1.16億元，按年增約3%。在成本高企下，錄得虧損1.68億元，每股虧損1.53仙，不派中期息。2017年同期則虧損1.86億元。



另集團計劃2供1，認購價每股0.05元，較收市價折讓約43.18%，發行最多59.53億股供股股份，佔擴大後已發行股本約33%；集資總額最多約2.97億元，當中約80%將用作償還外界債務，以減低資產負債比及融資成本；約20%將用作一般營運資金。



根據承諾契諾人所提供的不可撤回承諾，預期至少41.06億股供股股份將獲承購。



公司與包銷商力高證券訂立包銷協議，根據包銷協議，包銷商已同意按竭誠基準認購或促使認購最多18.46股未承購供股股份。



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