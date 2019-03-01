元朗休憩用地申請改建分層住宅　涉144伙

元朗港攸路一幅面積約17,760方呎休憩用地，位於朗怡居東北面，有申請人向城市規劃委員會提出改劃作「住宅(甲類)5」用途，以作分層住宅發展，提供144伙。



該會文件顯示，上述地盤計劃以4.708倍地積比率，興建1幢30層高住宅樓宇，另設2個地庫，住宅佔24層，涉及樓面約83,616方呎，平均每伙面積約581方呎。同時，項目將提供約35,917方呎樓面作商業用途，用作會所、零售及長者活動中心等。



申請人是土地業主的委託人，認為擬議發展與周邊中高密度住宅相容，亦可回應社會對土地供應的需求，符合政府土地政策方針。



此外，位於西貢下洋新村路一幅綠化用地，佔地約46,663方呎，提出興建3座3層高洋房，總樓面約16,146方呎。

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