【即市分析】美圖美團幾時先有運行？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：受惠環球投資氣氛好轉，港股年初至今反覆向上，中資金融股及中資券商股等領跑大市，而部份早前累跌不少的板塊如汽車股及教育股亦一度反彈，咁早前累跌唔少的新經濟股又值唔值博呢？



睇番今轉市場主要炒中美貿易戰有轉機及中美貨幣政策轉寬鬆所致，但上述因素主要惠受中美貿易受累股及因成交轉旺的板塊。



相對地，早前新經濟股回落主因是板塊受大市氣氛轉淡，加上估值普遍頗貴，尤其是部份未見盈利已先行上市的公司，在大牛市當然冇問題，但現時市況最多都只係炒見底，但要去到大牛市階段真係「仲有一段距離」，所以即使部分新經濟股如美圖公司(01357)、美團點評(03690)及眾安在線(06060)近日見反彈，但資金會唔會進一步高追卻不得而知。



策略上，MSCI增加A股比重，資金追貨係一回事，但會唔會追入估值唔平的新經濟股又係另一回事，所以除非早前已買入部分貨底，否則就算揀落後股追勢，都係建議另覓佳選。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

