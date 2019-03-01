【專家樓評】張聖典指購社福物業締多贏

新一份財政預算案剛剛出爐，筆者認為房屋部分的內容大多屬意料之內。反而預算案內提出撥款200億港元，用於購置60個物業作社福設施用途，所能產生的效益更大。



就目前所見，不少社區設施由於未能設置在合適地點，導致部分市民需要跨區獲取這些社區服務，情況可說未如理想。在一些人口稠密的舊區，常見有不少長期空置的商業項目，亦屬於一種社會資源的浪費。



政府透過上述的措施，在財力許可的情況下，物色和購入這些未被善用的空置物業作社福設施，在提供更多社福服務的同時，又能省卻被業主迫遷的麻煩，及可獲取物業在市場的升值潛力。此舉對政府、物業業主、地產發展商及社區服務使用者而言，都是一個多贏局面。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典



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