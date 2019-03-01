【fb直播】港股3月點走？聽羅尚沛分析！

MSCI提升中國A股納入因子至20%，帶動港股周五(1日)終止3連跌，一度升逾200點！不過，「特金會」爛尾，侵侵又揚言可能放棄與中國達成談判貿易協議，港股3月危危乎？企穩29,000點難度大唔大？



市場預期，A股入摩2.0將帶動605億美元(約4,719億港元)分批流入A股市場！股民北望神州，投靠A股更實際？A股暢旺，中資券商股再度熱炒，板塊不容錯過？買邊隻會安心？



港交所(00388)日前公布一系列「鴻圖大計」，帶動股價連升第2日！股民現價追入有冇So？抑或買手持續破頂嘅友邦保險(01299)先穩妥？



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