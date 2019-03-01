歐股三大指數向好　WPP勁漲5%

英國脫歐不確定性增加，歐股主要受企業業績驅動，英國富時100指數升0.39%至7,102點；法國CAC指數升0.56%，報5,269點；德國DAX指數報11,605點，漲0.78%。



倫敦證券交易所2018年收入及純利大漲，經調整營運收益按年升15%至9.31億英鎊；收入則升8%。惟期內營業支出按年升6%，高於目標4%水平，並預告2019年難達55%的Ebitda毛利率，倫交所股價目前跌1.2%。



跨國廣告公關服務公司WPP集團股價勁升5.76%，此前公司公布去年第4季可比較淨收益僅按年跌0.7%，好過市場預期的跌1.5%，惟面對客戶流失，預告今年上半年會面對挑戰。



英國博彩公司William Hill表示，錄得去年稅前虧損7.21億英鎊，主要受累於英國監管規則改變，公司提計非現金減值，股價要跌2.43%。



【16:00】歐股三大指數高開，英國富時100指數升0.4%；法國CAC指數升0.6%；德國DAX指數高開0.6%。



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