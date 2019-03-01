二手樓價指數按周升0.61%　升幅35周最大

二手樓價持續上升。中原城市領先指數CCL最新報171.91點，按周升0.61%，升幅35周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報173.45點，按周升0.53%。CCL(中小型單位)報171.82點，按周升0.61%，升幅26周最大。三大整體指數齊升3周，為33周以來首見。



CCL連續3周累升1.16%，CCL Mass升1.51%，CCL(中小型單位)升1.40%。CCL(大型單位)報172.37點，按周升0.59%，升幅29周最大。



四區樓價齊升，相隔35周再現，樓價全面展開升浪。新界東樓價率先連升4周共3.99%，九龍樓價顯著連升2周共2.55%，港島樓價亦連升2周共0.77%。



新界東CCL_Mass報183.30點，按周升0.36%。新界西CCL_Mass報155.90點，按周升1.10%，升幅4周最大。九龍CCL_Mass報169.88點，按周升0.53%。港島CCL_Mass報178.45點，按周升0.17%。

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