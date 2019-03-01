【市後重點睇】道期漲百點　金價低見1308美元

美匯指數反覆企96.26，圓匯跌至111.8，歐元兌美元企1.136，英鎊報1.324。港匯觸及7.85後回升，最新企7.848水平。離岸、在岸人民幣齊齊企6.70水平。金價回落至1,308美元全日低位，布油報67.02美元，紐油報57.72美元。道指期貨漲逾百點。



●市後關注點

-16:30 瑞士2月製造業採購經理指數(PMI)

-16:45 意大利2月製造業PMI

-16:50 法國2月製造業PMI終值

-16:55 德國2月就業報告、製造業PMI終值

-17:00 歐元區2月製造業PMI終值

-17:30 英國2月製造業PMI

-18:00 歐元區2月CPI初值，1月失業率；意大利2018年國內生產總值(GDP)

-21:30 美國12月個人消費支出、PCE物價指數、1月個人收入；加拿大第4季GDP

-22:45 美國2月Markit製造業PMI終值

-23:00 美國2月ISM製造業指數，密歇根大學消費者信心指數終值

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

-周六凌晨02:15 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克將在一經濟政策年會上講話



●恒生指數全日升178點或0.63%，報28,812點；全周跌4點。https://bit.ly/2SyNneD



●A股快報：滬綜指收升53點或1.8%，按周升6%；創業板指累漲逾7%。https://bit.ly/2H8QLeg



●亞洲股市：日股收升1%，按周彈177點。https://bit.ly/2T42UIx



●歐股三大指數高開，英國富時100指數升0.4%；法國CAC指數升0.6%；德國DAX指數高開0.6%。



●【股匯攻略】金價短線調整買唔買得過？https://bit.ly/2C0amtu



●【大師午間教路】或衝上29200才掉頭。https://bit.ly/2Xve1c1



●【專家樓評】張聖典指購社福物業締多贏。https://bit.ly/2T69z4S



●【即市分析】

-港交所可以瞌埋眼買？https://bit.ly/2UdJ5Ll

-揸住小米蟹貨點算好？https://bit.ly/2NBtTF6

-美圖美團幾時先有運行？https://bit.ly/2Ua1tEY



●MSCI明晟宣布，將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%提高至20%，計劃分3個階段實施。https://bit.ly/2Heew4H



●入摩2.0：

-大摩推薦13隻「高質A股」。

-渣打料今年有500億美元被動流入A股。



●騰訊測試「兒童鎖模式」，未夠13歲玩遊戲要家長解鎖。



●澳門2月份博彩收入按年升4%。



●金沙集團主席艾德森確診患癌。



●2月居屋及公屋第二市場成交按月勁減63%。



●元朗休憩用地申請改建分層住宅，涉144伙。



●2月底持牌地產代理3.9萬人，按月少96人。



●二手樓價指數連漲3周，按周再升0.61%，升幅35周最大。

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