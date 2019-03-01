有圖有真相！美股今年首兩月皆升　3月會...

如果歷史可作參考的話，美國股市3月或有望再度做好，帶挈全球股市穩中有升。



專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall早前表示，3月通常是「好月」，因歷史顯示，自1945年起，2月是標指表現第3大最差的月份，而3月股市則有大約66%時間上漲，4月更接近70%。歷史上，3月是全年表現第3佳的月份，僅次於4月及12月。



除了3月單月數據，原來1月及2月市況也能預示3月表現。根據歷史，如果採用1983至2018年標指首兩月走勢預示3月市況的話，若標指1月升、2月跌，該段歷史上發生過6次，結果是3月平均要跌0.8%。(註：2018年就應驗了)



如果是1月升、2月亦升的話，3月就平均再升逾1%。故此，股市今年3月或看高一線，對上一次美股1、2月皆升是2017年，當年標指3月「埋單」近乎無升跌。(本文附圖)



值得留意的是，截至上個星期美股連升9周，是近24年以來最長升浪。回看1995年5月12日，道指創下連升10周，之後的一周雖然大幅回吐2%，下月(即1995年6月)藍籌股表現亦僅不過不失，但整年及1996年美股都反覆上揚，一直到1997年3月至4月才出現逾10%的大幅調整。

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