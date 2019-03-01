入摩2.0：摩通料A股「雙重利好」　吸資逾萬億

外國傳媒報道，隨着A股在MSCI全球指數權重提高，以及6月起加入富時羅素指數，預計A股潛在資金流入規模約1,500億美元(約1.17萬億港元)。



全球指數提供商MSCI明晟較早前表示，將把A股在全球指標指數中的納入因子提高至20%，此舉可能吸引超過800億美元的新資金流入中國。



摩根大通提出，考慮到MSCI宣布增加A股大型股所佔權重、並納入中型股，預計A股潛在被動資金流入規模約142億美元，再加上主動資金，預計流入規模將達到850億美元。另考慮到富時羅素指數公司亦將於今年6月起納入A股，預計於2019年5月至2020年3月期間，A股潛在資金流入規模約1,500億美元，已包括主動及被動型資金。



MSCI明晟表示，將在2019年5月、8月和11月分「三步走」，把中國大型股在指數中的納入因子，從目前的5%提高至20%。調整後，中國股票在MSCI明晟新興市場指數中的權重，將從目前大約0.7%升至3.3%。

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