入摩2.0：瑞銀高挺料A股回調　H股權重攤薄影響細

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，MSCI將A股納入因子從5%大增至20%對H股的影響很小，因為指數權重被攤薄的不僅是H股，還有台灣和南韓等很多新興市場。相反，如果A股做好，港股理應會因此上揚，只是短線更多要看基本面。



高挺指，A股納入因子在20%的意義比現時5%大得多，因為外資在5%時會覺得「還不需要做甚麼，不需要(把A股)加進去」，但20%意味着A股在MSCI新興市場指數的權重達到3.3%，外資自然要有所行動，並可能在今年取代國內公募基金，成為A股最大的機構投資者。



他指出，外資現時主要集中於食品飲料、家電和醫藥等消費類股份，押注消費在中國經濟佔比愈來愈高的結構性改變，並偏好股息回報率和股本回報率(ROE)較高、市盈率較低的龍頭股。他相信，外資主要還是在大型股這邊增強影響力，至於較小的股份他們會考慮流動性的問題，這部分股份的「機構化」未必很快。



高挺認為，A股今年大漲並非完全是MSCI提高其納入因子，因此這個因素並未完全反映，更多是因為美國聯儲局加息步伐放緩、中美貿易談判氣氛好轉、國內信貸復甦等等「超乎預期」的因素。



然而，他認為，現時沒有太多數據證明內地經濟好轉、A股上市公司首季以至半年業績究竟有否改善還有觀望，直言過去兩個月的凌厲升市「超前了企業和經濟基本面」，因此暫時維持滬深300指數目標在3,800點，現在說牛市是「稍為有點早」。

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