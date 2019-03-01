【中環剝花生】A股翻生？金曹、潘彥銘話你知！

MSCI提升中國A股納入因子至20%，不過同一時間美朝反面加添不明朗因素，中國股市難以一路順風向上？



滬綜指逐步迫近3,000點，勾起大家對2015年股災回憶，市場太過敏感抑或擔心有理？



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