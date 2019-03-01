聯交所股權變動資料顯示，中信証券(06030)於2月26日獲摩根大通增持1,611萬股，最新持股數目1.47億股。



中國平安(02318)於2月25日獲摩根大通增持2,491萬股，最新持股數目11.94億股。



中國鐵塔(00788)於2月25日獲Hillhouse Capital Advisors Ltd.增持1.69億股，最新持股數目32.73億股。



中遠海運能源運輸(01138)於2月25日獲摩根大通增持116萬股，最新持股數目7,810萬股。



偉易達(00303)於2月27日獲The Capital Group增持93萬股，最新持股數目3,095萬股。



勝獅貨櫃(00716)於2月27日獲威靈頓管理增持39萬股，最新持股數目1.69億股。



太平洋航運(02343)於2月26日獲摩根大通增持230萬股，最新持股數目2.8億股。



安徽海螺水泥(00914)於2月26日獲摩根大通增持394萬股，最新持股數目1.07億股。



東風集團(00489)於2月25日獲富達增持118萬股，最新持股數目1.72億股。



萬科企業(02202)於2月28日獲GIC Private Limited增持200萬股，最新持股數目1.05億股。



興勝創建(00896)於2月26日獲查懋聲增持100萬股，最新持股數目5.75億股。



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中能國際(01096)於2月27日被Golden Talent Global Merit減持208萬股，最新持股數目1.59億股。



中興通訊(00763)於2月26日被摩根大通減持合共94萬股，最新持股數目3,705萬股。



中軟國際(00354)於2月26日被摩根大通減持1,514萬股，最新持股數目1.09億股。



國聯證券(01456)於2月25日被中國再保險減持317萬股，最新持股數目2,502萬股。



招金礦業(01818)於2月7日被Van Eck Associates Coporation減持186萬股，最新持股數目1.14億股。



敏實集團(00425)於2月25日被摩根大通減持56萬股，最新持股數目5,676萬股。



濰柴動力(02338)於2月25日被Lazard Asset Management減持882萬股，最新持股數目4.2億股。



福萊特玻璃(06865)於2月26日被中國華融資產管理減持400萬股，最新持股數目3,888萬股。



紫金礦業(02899)於1月16日被Van Eck Associates Coporation減持208萬股，最新持股數目4.01億股。



華晨中國(01114)於2月25日被摩根大通減持1,262萬股，最新持股數目3.43億股。

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