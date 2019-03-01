華爾街最關注呢個位！倘衝破　股市或創新高

外國傳媒報道，目前美國華爾街最關注的是「標指能否衝破2,800點」，一旦確認衝破，就有機會再創新高。



由於標指上周五(2月22日)收報2,792點，截至周四(28日)收報2,784點，若周五平穩度過，即本周將無甚變動，亦未能成功挑戰2,800點關口。對上一次標指收市時能企穩2,800點以上是去年11月8日。從本文附上的圖顯示，今次已是標指第11次徘徊2,800點大關。



金融機構Richard Bernstein Advisors投資組合策略師Dan Suzuki表示，自去年9月標指見頂以來，已是第4次挑戰2,800點關口，故受「圖表派」特別注意。對於一個充滿重大阻力的關口而言，一旦大成交衝破，將是重大利好信號。

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