【北水追蹤】中資金融股持倉洗牌　繼續力沽建行

港股今日(周五)反覆向好，恒指收報28,812點，升178點，成交1,150億元。港股通成交額約154億元，較上日增加約28億元，佔主板成交額約13%。南下資金錄得淨流入9億元人民幣。



北水繼續沽建設銀行(00939)，其港股通淨流出金額達到8.27億元，為全日淨流出最多的個股。騰訊控股(00700)及HTSC(06886)之港股通亦分別錄得淨流出2.2億及2.36億元。



廣發証券(01776)、工商銀行(01398)、中國平安(02318)、海通證券(06837)及中金公司(03908)港股通分別錄得淨流出7,388萬、8,196萬、1.11億、8,406萬及9,296萬元。



不過，中國銀河(06881)、中信建投証券(06066)、新華保險(01336)及中國太保(02601)分別錄得淨流入1.84億、3,848萬、2,458萬及5,932萬元，前者為全日淨流入最多的個股。



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