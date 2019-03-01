你想Dream Home：80後創業冀賺錢換樓

年輕人買樓艱難，假如有「父幹母幹」上車實在是萬幸。今期《你想Dream Home》的女主角不但有媽媽送首期，更重金打本讓零創業經驗的女兒開舖做生意。80後梁翠珊(Tracy)由不想做樓奴到成功上車，她坦言幸好當初有聽媽媽話。不過，置業及創業二揀一的話，她寧願去創業，並待生意穩定換大單位。



Tracy有五姊妹，媽媽最大的心願是她們都有自己的安樂窩，現時只剩下孻女未置業。Tracy在家中排行第三，在26歲即2014年初上車，當時為2013年2月樓市雙辣招生效之後翌年，樓價仍然在低位徘徊，於是買入長沙灣新盤。



媽媽當年見樓價跌，心感是入市時機，一再游說女兒及早上車，並鎖定新盤，親自講價，最後發展商願意減價50萬元。為了女兒終生幸福，更先斬後奏落訂，拍板買入高層三房單位。最終Tracy以首置名義一手買入800萬元單位，由媽媽支付450萬元首期。上車後兩年與同居男朋友結婚並一起供樓，物業已轉按並加按套現，現時每月供款約1.8萬元。



她坦言，年輕人有能力買樓，不外乎是家人願借出或贈送首期。如沒家人幫忙，年輕人只能再努力一點儲錢。



她又指自己有朋友在銀行工作，向公司借低息貸款買樓，等於「賣命畀銀行，所以會安安分分打工」。她認為現時新一代經常跳槽，而供樓是20、30年的事，假如不能「打死一份工」便不應置業。



事實上，Tracy未有因為有樓而停步，2015年中決定與另一半創業，Tracy媽媽打本200萬元在深水埗開餐廳，靠兩人的積蓄作為營運資金，所以沒有豪裝單位，僅以9萬元訂造家具。初期生意淡靜，為了慳錢經常要「黐阿媽食飯」。其後覓得投資者，3年內再開3間舖。



Tracy說二人將心力都放在四間舖，「屋企只係瞓覺個竇」。不過她仍希望將來住得更寬敞，理想中的Dream Home面積1,700方呎以上，廳大房大，至少有兩個洗手間。



她閒時亦會陪伴朋友參觀新盤示範單位，了解樓市走勢，希望待生意穩定後，可換間更舒適的大屋。

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