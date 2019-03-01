【地產專題】紅磡盤租金回報料達3厘　買樓投資點揀好？

紅磡馬頭圍道一帶近年「升呢」為新鐵路沿線的社區，區內新型住宅吸引年輕中產人士進駐，尤其是小型單位特別好租，代理指，部分租金仍企穩在去年高位，收租回報穩定。該帶一手市場最新聚焦恒基地產(00012)新盤啟岸，業界預期，項目主打「價細」單位，除受上車客歡迎外，將成為收租客的投資熱選。



啟岸坐落馬頭圍道，鄰近港鐵何文田站，距離日後啟用的港鐵沙中線土瓜灣站更近，而附近亦有多條巴士及小巴線途經，住戶前往港九新界皆方便，盡顯交通優勢。項目提供551伙，主攻兩房或以下單位，間隔多元化，滿足年輕上車族的置業需求。



當中以一房單位供應最多，約58.4%，實用面積248至277方呎；另有開放式單位，佔約24.7%，實用面積170至218方呎。至於項目最大戶型的兩房及兩房連套房單位，比例則較小，共佔項目近17%，前者實用面積381至391方呎；後者則402至425方呎。



事實上，紅磡從昔日的船塢、工廠集中地，發展成今日的中產社區，面貌不斷變遷。受惠港鐵觀塘延線貫通及沙中線效應，區內重建步伐加快，馬頭圍道一帶新型住宅陸續落成，逐步蛻變成具鐵路概念的社區，成為區內上車及租樓的新興熱點。



這帶近年入伙的新型住宅如薈點、寶御、何文田山畔、昇御門及VIVA等均提供細單位。由於銀碼細容易入市，開售時不但吸引上車客青睞，亦成為收租投資客的搶手貨。



迎富地產林穗華指，這些半新盤樓齡新，主打細單位，迎合年輕租客對高質生活的追求，加上位於交通樞紐位置，故入伙後往往備受年輕租客追捧；即使今年九龍區有不少新盤落成，但亦無損該帶租賃需求。



他續說，目前馬頭圍道一帶半新樓入場盤實用呎租叫價普遍近50元，其中鄰近啟岸的薈點因近港鐵站，租盤搶手，在盤源短缺下，現時屬入場盤的開放式戶最平叫租13,000元，維持去年高位價，實用面積200方呎，呎租65元。至於旁邊的寶御，最平租盤為實用面積307方呎單位，叫租15,000元，呎租48.9元。



美聯蔡冰河指，該帶交通四通八達，半新盤租客分布廣闊，除在毗鄰尖沙咀及九龍灣商業區工作外，亦不乏九龍站甚至中環、灣仔的上班族承租。他估計，約八成租客為80、90後的年輕人，當中不少從事銀行、會計及金融等行業。



香港置業行政總裁李志成指，隨着馬頭圍道一帶新興租樓熱點成形，新登場的啟岸主打細單位，且有特色會所，相信入伙後租務需求殷切，勢必成為投資客的收租對象。他料，屆時項目對外交通配套更趨完善，平均實用呎租有望達60元，租金回報率3至3.5厘。



●開放式入場費382萬起

樓市回暖，發展商積極開售新盤，坐落馬頭圍道的啟岸乘勢開價吸客。該盤首張價單推出111伙，實用面積196至391方呎，以最高折扣8%計，折實平均呎價19,977元，售價介乎約382.5萬至796萬元，呎價17,831至23,061元。項目料3月上旬開售。



價單顯示，是次推出單位當中，開放式佔23伙，一房佔69伙，兩房則有19伙。其中，入場單位為3樓D5室，實用面積196方呎，折實呎價19,517元。另外，首批推出的一房單位折實售價全數低於600萬元。發展商為配合上車需求，首批發售30伙提供九成按揭，其他單位設最高85%樓按。



間隔方面，各單位內籠四正，景觀開揚，層與層之間高達11呎6吋，空間感強。廚房採開放式設計，具備充裕儲存空間，室內空間靈活多變。另外，所有開放式、一房內的睡房及兩房內的主人睡房，均預先裝置全身入牆式衣櫃，以增加儲存空間，設計貼心。



啟岸除了入場費親民外，會所「天艦會」亦別具特色，坐落項目110米高之大樓頂層，區內罕見。該空中會所的休閒生活空間11,500方呎，以豪華郵輪為藍本，提供多項度假式康樂設施，包括25米室外天際游泳池、池畔船長吧、池畔影院、瑜伽室、燒烤俱樂部及天際健身樂園等，滿足年輕置業人士對高質生活追求。



●享鐵路優勢 潛力優厚

紅磡區作為九龍區的交通樞紐，接連的港鐵網絡不斷擴展。當中貫通屯門及馬鞍山的港鐵屯馬線亦途經港鐵何文田站，以及正興建的港鐵沙中線土瓜灣站。而鄰近該兩個港鐵站的啟岸，未來盡享多線鐵路匯聚優勢，交通更加四通八達。



值得一提的是，經港鐵屯馬線可快速到達香港西九龍站，轉乘高鐵香港段連接內地高鐵網絡，可貫通內地主要城市，方便快捷。從香港西九龍站前往深圳福田及深圳北，車程估計約14分鐘及約19分鐘；至於直達廣州南的車程只需約47分鐘。



此外，正興建的中九龍幹線，將貫通九龍中部，連接西九龍、啟德發展區及九龍灣的道路網絡，屆時往來東西九龍頃刻即達。



另外，啟岸毗鄰政府重點發展之啟德發展區及九龍東全新核心商業區，規模之大相當於現有中環的兩倍，集政府機構、住宅、商業、社區項目之餘，旅遊、綠化、文娛休憩等設施亦一應俱全，未來發展潛力優厚。



校網方面，啟岸納入小學35校網，而中學屬九龍城區，直資名校協恩中學近在咫尺。此外，紅磡社區配套成熟，啟岸鄰近昇御門商場及紅磡街市，搭幾分鐘車可達區內大型購物熱點黃埔花園商場，滿足居民日常生活所需。

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