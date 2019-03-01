龐寶林：政府應撥款建立金融科技行業發牌制度

亞洲金融科技師學會創辦人龐寶林指，香港現階段最缺乏是金融創科發展人才，未來金融創科發展更會超越其他行業，故提早培訓相關人才為當前任務。



他認為財政司應撥款為金融科技行業建立國際認可的牌照及培養相對的監管人才，才可鞏固本港在大灣區甚至國際金融創科的地位。例如，政府可提供資助予修讀課程的學生。當前金融學院提供的課程不足，故現時學會致力爭取成立金融科技師牌照制度，並提供課程予學員修讀，以培養具世界視野及操守的專業人士，提升其競爭力。整體而言，他強調香港需利用自身的國際文化背景，建立以香港為中心的亞洲乃至全球創科中心。



另外，談及MSCI提升A股權重，他稱對A股整體有利，並相當看好A股今年股市。稱此會引入更多機構投資者，但散戶仍會佔最大比率。他預期A股長期升浪會達1年，加上宏觀條件逐漸好轉，中美貿易明朗化，均有利A股。儘管A股權重提升，或會對港股不利，但長遠A股升亦會帶動港股升幅。

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