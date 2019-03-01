1周10大驚奇：特朗普急了？中美聯手挾高股市？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調；2月1日則預言2月要抖氣，惟不會大跌，結果港股高位整固，全月升2%，相比1月則飆9%。但願更能印證「聽專家講不如睇埋異象」，冀繼續為讀者帶來具國際視野的另類參考。之後會怎樣？依然樂觀至4月！有迹象顯示中美有望達成協議，異象亦預言股市3月平穩度過。



【1、特朗普急了？美打貿戰損失愈來愈大】

外國媒體周五(3月1日)報道了一項最新研究顯示，貿易戰已導致美國出口商蒙受巨大損失，相當於每年出口大減約400億美元。由於美國對華出口「崩潰」，意味經濟成本不斷上揚，貿易戰對美國經濟的影響也愈來愈大，並非總統特朗普形容的「非常好」。



根據國際金融協會(IIF)研究，美國2018年對總值2,500億美元中國進口美國商品加徵關稅，降低了目標產品對美出口，而中國的報復行動更對美國出口產生嚴重影響，推計去年7月至11月，美國損失的出口額超過170億美元，若以此數額推算全年，即大約400億美元，接近美國2017年對華出口總額的1/3。(註：當年美國對華出口達創紀錄的1,300億美元)



事實上，美國官方統計數據亦證明對華出口急降，例如去年11月，美國對華出口僅87億美元，按年大減41億美元；周三(2月27日)公布的去年12月商品貿赤亦由11月的705億美元，擴大12.7%至破紀錄的795億美元，並大過市場預期的736億美元。



其他機構也有盤點美國關稅的影響，到目前為止，關稅已使美國進口商付出了超過180億美元稅項，這個數字仍以每秒超過1,000美元的速度增加，反映貿易戰已不斷提高經濟成本，亦是為何特朗普準備2020年競選連任前，愈來愈渴望與中國達協議的重要原因之一。



換言之，雖然特朗普着眼於中國經濟付出的代價，以此作為談判籌碼，但實情是兩國都有達協議的需要。



【2、特朗普急了？與貿易代表口脗有偏差】

除了經濟數據，本周特朗普及美國貿易代表萊蒂澤(Robert Lighthizer)的口脗亦有偏差，前者強調接近達成協議，後者則透露距離達成協議仍遠。有專家指出，這意味着特朗普或有意先與中國達成「不充分」及「弱勢」的協議。



專門研究國際歷史、世界經濟史等的哈佛大學著名歷史學者、《基辛格：理想主義者》作者Niall Ferguson說：「我認為這是大問題...特朗普是否會推翻萊蒂澤，以便達成一個不充分及弱勢的協議。我非常希望他不會這樣做，因萊蒂澤已非常努力地討價還價，表現優秀，當他說中美仍未能達成協議，我會非常認真地看待。」



其實，他們兩人言論有矛盾不是第一次，Ferguson說，「之前我們也看到總統否決了(萊蒂澤)，令萊蒂澤不得不迅速放棄他所說的話，並使用特朗普的『貿易協議』語氣。」



萊蒂澤是於周三(2月27日)說：「(中美)在達成協議之前，仍然需要做很多事情。」之前特朗普則說：「中美接近達成協議。」其後，一向「聽話」的美國國家經濟委員會主席庫德洛於周四(2月28日)表示，中美貿易談判取得「神奇進展」。



【3、耶倫「爆seed」！特朗普搞貿戰係唔識經濟】

在任官員言論或有限制，聯儲局前主席耶倫則無官一身輕，周一(2月25日)更公開批評特朗普，語氣之嚴厲可謂首見！



耶倫直斥特朗普「不明白聯儲局的基本角色或宏觀經濟」。當被問：「妳認為總統掌握了宏觀經濟政策嗎？」她直言：「沒有。」



耶倫舉了兩個例子，分別是聯儲局的雙重角色及美國貿易關係，來證明特朗普不懂經濟。她指出，聯儲局的兩個重要目標是試圖穩定價格及就業極大化，「我擔心特朗普甚至不能說出聯儲局的目標(即就業極大化及使價格穩定)，這是國會授予的。」



與此同時，她批評特朗普集中縮窄對中國的雙邊貿易赤字是多此一舉，說：「當我不斷聽到總統和他的一些顧問關注其他貿易夥伴，想糾正雙邊貿易逆差時，我認為幾乎所有經濟學家都會告訴你，雙邊貿易逆差沒有實際意義，而且這不是一個合適的目標政策。」



她又批評特朗普公開抨擊聯儲局主席鮑威爾及當局政策是不智，只會削弱外界對聯儲局的信心。



【4、異象：股市3月難大跌 睇實標指2800關】

中美會否在3月達成協議乃未知數，惟異象預言無論怎樣，3月全球股市或不會大跌！



專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，3月通常是「好月」，因歷史顯示，自1945年起，2月是標指表現第3大最差月份，而3月股市則有大約66%時間上漲，4月更接近70%。歷史上，3月是全年表現第3佳的月份，僅次於4月及12月。



除了3月單月數據，原來1月及2月市況也能預示3月表現。根據歷史，若採用1983至2018年標指首兩月走勢，一旦1月升、2月跌，3月平均要跌0.8%。(註：2018年應驗了)



如果是1月升、2月亦升，3月平均再升逾1%。上次是2017年，當年標指3月「埋單」近乎無升跌，今年又會怎樣？(本文附圖一)



目前美國華爾街最關注的是標指能否衝破2,800點，一旦確認衝破，就有機會再創新高。(本文附圖二)



那麼，美股能否創新高？美股上周連升9周，為近24年以來最長升浪，往績預示升浪或未完結。回看1995年5月12日，道指創下連升10周，之後的一周雖然回吐2%，下月(即1995年6月)表現亦不過不失，但整年及1996年美股都反覆上揚，一直到1997年3月至4月才出現逾10%的大幅調整。



【5、好消息！全球最大主權基金「增持股票」】

除了異象，大戶亦是前瞻指標之一。若單看這點，本周就有好消息！全球最大主權財富基金──挪威國家主權基金透露仍看好股市，並2018年底市場最悲觀時「出手」撈底。該基金管理資產規模達1萬億美元。



基金透露，在去年11至12月股市混亂時，買入價值217億美元(約1,692億港元)股份。當時正值美股處於1930年代「大蕭條」以來表現最差的12月，投資者憂慮中美貿易戰升級及美國聯儲局加息。



總結2018年，基金投資股票回報跌9.5%；未上市的房地產回報升7.5%；固定收入資產回報增0.6%。截至2018年12月31日，基金市值約9,670億美元，當中66.3%為股票；3%為未上市的房地產；30.7%為固定收入資產。由於2019年全球股市強勁反彈，目前基金價值已升至1.03萬億美元。



回看2017年，該基金已打算將持股比重調升至70%，在2018年2月大冧市後，更表示會增持股票，直至目前仍未看淡。由於該基金擁有近9,000家公司的股票，買起了全球約逾1%市值，故其去向惹全球注視。



【6、「股神」仍看好股市 「鱷王」轉話衰退未到】

睇完大戶動向，「股神」巴菲特又怎看前景？他本周在接受訪問時認為，由於利率看起來不會上升得太快，股市比整體經濟更有吸引力，如果未來10年要揀投資股票還是債券，答案一定是股票。



他強調，如果全球利率長期低企，猶如日本1990年代之後的話，股票看起來仍十分便宜，「我們或許已進入新的世界。」他又透露，去年第4季接近傾妥一單大型收購，但最終告吹，並指去年第4季喜歡買股，但更想購入業務。



值得留意的是，全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)本周亦轉軚，認為2020年11月美國總統大選之前，發生經濟衰退的機會降至約35%。回看他在1月時仍警告，美國2020年前有顯著衰退風險，並可能是一生最痛。他解釋，轉軚是因聯儲局立場轉向寬鬆，其他地區的央行也傾向寬鬆。



【7、信不信由你！A股2019年或全年有運行】

講完外圍，當然不少得影響港股的A股！內地股市周一(2月25日)顯著上揚，滬綜指更一口氣飆5.6%，成功由年初低位累彈兩成，繼深成指及創業板指數後，進入「技術牛市」。



A股暴升路人皆知，有不少報道與2015年「大時代」相比，惟更值得注意的是，該3大指數亦於周一齊齊衝穿俗稱「牛熊線」的250天線，是2015年沒有的，市場亦未有廣泛提及此異象。



當中，滬綜指周一收報2,961點，「牛熊線」處於2,844點；深成指收報9,134點，「牛熊線」處於8,985點；創業板指數收報1,536點，「牛熊線」處於1,525點。該3條「牛熊線」特徵是目前均顯著向下，對上一次出現類似情況而一舉升穿已是2009年，之後滬綜指累升約四成；深成指累飆約五成。



今次滬綜指於2019年1月3日、約2,464點見底後，開始上揚至今。若跟往績，意味A股2019年全年有運行。信不信由你！



【8、別望香港樓價大冧！一冧不得了...】

講完股市，或許提一提樓市。對於未「上車」人士，或多或少都期望樓價下滑。不過，如果香港樓價真的大冧，後果是怎樣呢？外國傳媒本周集結了一系列數據，警告樓價一旦大冧，後果不堪設想，影響着748萬香港人口，主要可分為3大重點：



●影響政府「派糖」

由於香港土地珍貴，故政府能靠賣地獲取可觀收入。2018年政府收入當中，房地產就佔了40%；其餘是薪俸稅佔10%；利得稅佔22%；其他佔28%。



●佔經濟比重很高

上述提及房地產佔了政府整體收入40%，若深入地看，若單計賣地，就佔了逾20%。如果樓價大冧，必定對全港市民帶來負面影響。試想想，業主及正在供樓的人士會感到變得貧窮，於是會減少消費，再一環扣一環影響基層。如果樓價未止瀉，他們更有借貸需要。



就香港經濟而言，樓市相關行業，包括建築等，佔據了經濟增長比重達1/5，比重與貿易差不多，之後就是金融、公共服務，以及其他範疇。



●主宰港股升跌之一

就股市而言，地產股比重為恒生指數第3位，僅次於金融及電訊。對上一次香港樓價調整期是2015至2016年，當時恒指亦累瀉約10%，之後樓價重拾升勢，在2018年中創新高時，恒指亦累彈約40%。



值得留意的是，地產股佔恒指比重逾10%，遠高於滬綜指、日經平均指數、英國富時100指數，以及美國納指的數個百分點。



【9、日本經濟再響警 每百日圓或飆至13港元？】

講了股樓，接下來說說匯市，日圓及日本經濟再次敲響警號！事緣該國周四(2月28日)公布，今年1月工業產出初值按年沒有變動，即0%，有別於市場預期升1.3%；按月計則大幅下滑3.7%，創2018年1月以來最大跌幅。



被媒體譽為日本殿堂級經濟預言家、當地保險業巨企第一生命首席經濟學家新家義貴(Yoshiki Shinke)就此警告，由於工業產出大幅下滑，令日本2019年首季經濟很可能再度萎縮。一旦如此，將是過去5季以來，第3次「見紅」，亦預示着日本央行的「放水」政策有技窮之虞。



為何一個數據足以讓日本經濟亮起紅燈？因工業一向是日本經濟主力，它集合了眾多勞工、先進技術、企業經營、豐富水電，更重要的是海運方便的地利條件，可以將全世界的原料運至日本，加工成完成品，再銷往世界。其中，橫濱、神戶、名古屋、東京、大阪，是日本5大商港，使日本成為亞洲最主要的工業國，其中，全國30%工業更集中在東京灣區。因此，要觀察日本經濟增長，最重要的不是消費，而是工業。



無獨有偶，美國華爾街大行高盛周四亦警告，以宏觀角度來看，美元兌日圓是下次經濟變衰時的主要壓力。如果聯儲局再將利率降至「零」，又推出量化寛鬆(QE)的話，日圓匯價恐怕「升到你唔信」。



該行指出，上次聯儲局採取零息及QE後，美元兌日圓於2011年10月一度見75.35的二次大戰後新低(即日圓創新高)，相信下次類似情況發生時，日圓將飆至另一個高峰，或許是60水平，即每百日圓兌港元或見13水平。(本文附圖三)



【10、越南經濟奇迹是怎樣形成呢？】

最後，要數本周大事，當然不少得美朝峰會「不歡而散」。今次選址越南，或許是特朗普想向北韓展示，可參考「越南模式」來開放經濟。回看1986年，越南執政黨共產黨放棄「大鑊飯主義」，追求「社會主義導向的市場經濟」，此後10年，國內生產總值(GDP)每年平均增長約3%。究竟是怎樣形成的呢？



●越南背景

在1986年前，即逾33年前，越南是一個被國際孤立的貧窮國家，主因是1978年入侵柬埔寨，惟自1986年改革開放後，就極速被打造成為國際製造業中心，國際知名品牌如英特爾(Intel)、三星、Adidas、Nike等，均有在越南設廠。



澳新銀行(ANZ)最近就發表報告指出，越南已成為全球主要紡織、電子、鞋履，以及其他產品的主要出口國，當中智能手機相關產品更是全球十大之一。(本文附圖四)



●經濟奇迹

受惠於製造業愈來愈蓬勃，越南經濟增長由1986年僅2.8%，飆至2018年的7.1%，為過去逾十年最強增長，並創下東南亞紀錄，同時為全球經濟增長最快的國家之一。去年能在世界呆滯的環境下突圍而出，絕對是奇迹。



值得留意的是，越南在經濟發展的同時，政治環境十分穩定，執政黨自1945年掌權以來，仍能牢牢掌握着權力，成為北韓可以借鏡的例子。再者，越南在1978年因入侵柬埔寨而被國際孤立，經濟赤貧，情況與現今的北韓亦雷同。



事實上，隨着中國勞工成本日益高漲，以及貿易糾紛持續，即使貿易戰最終平息，不少廠商都仍然會計劃將生產線變得多元化，搬離部分位於中國的產能，生產成本較便宜的越南自然成為外國資金流入的目標之一。



根據2018年世界銀行報告，越南已吸引了超過1萬家外國企業，大部分是出口導向及勞工密集的製造業。隨着環球巨企進駐，越南亦加大了經濟開放，如今已成為亞洲國家當中，參與最多自由貿易協定的地方之一。



越南國內生產總值(GDP)由1986年的263.37億美元，暴漲至2017年的2,237.8億美元；人均GDP亦由1986年的421.65美元(約3,288港元)，升至2017年的2,342.24美元(約1.82萬港元)。當然，越南至今仍是發展中國家，惟經濟成就已斐然。



世銀指出，越南的成功，主要是擁有足夠的年輕勞動力、穩定的政治氣候，以及能與全球供應鏈融合。



看到這裏，或許投資越南亦是不錯的選擇...

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/