神測再現？美CFO上季估中冧市　現料美股闖新高

外國傳媒發表的最新調查顯示，受訪的美國企業首席財務官(CFO)大多數看好2019年。當中，91.3%認為美國今年不會陷入衰退；8.7%不知道；沒有人認為會衰退。歐洲方面，26.1%認為今年會陷入衰退；47.8%認為不會；26.1%不知道。



值得留意的是，在去年第4季美股仍破頂的時候，CFO們認為道指要先跌落23,000點，之後才有望升抵27,000點新高。目前回看他們「貼中」了，因去年底道指一度跌穿了22,000點，目前又回升。



他們最新估計的是，41%認為會調整至22,000點水平；33%認為會升穿27,000點；26%直言「唔識睇」。不過，若以首先出現而言，43.5%認為道指先升上27,000點；21.7%認為先跌至22,000點以下。換言之，CFO們偏向認為美股即將再創新高。



至於最大風險因素，排首位已由美國貿易政策轉至消費者需求。換言之，目前CFO們擔心消費多於貿易戰。



貨幣政策方面，46.3%認為今年聯儲局仍會加息一次；16.7%認為加息兩次；29.6%認為不變；沒有人認為會減息。

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