專家也看不透！內地金融業怎樣「供給側改革」？

若有留意中國經濟,或許會對「供給側改革」有印象,但不是大部分人都明白其意思。外國傳媒報道,最近中國重新啟用了這個名語,但今次恐怕更難有人能參透箇中奧秘。



2015年以來,隨着中國政府力圖消化產能過剩,「供給側改革」以多種形式「露面」,現在它被引用到金融業。自從2月22日首次提及後,這概念已至少3次被高層官員在金融業的語境下提及。



雖然這是暗示中國政府計劃調整規模達40萬億美元的金融業監管方式,但有中國觀察人士發現,其真正含義不易解讀。一些觀察人士認為,這是貸款提供方式有變,另一些則相信,金融業將因此出現整合,券商和銀行數量將下降。



資深中國經濟分析師、Medley Global Advisors駐北京的分析員Brian Jackson表示,「供給側改革」這個術語可以靈活使用。他們可以在部分領域宣稱取得成功,在另一些領域推進工作,根據情況權衡甚麼最重要。



事實上,以西方觀察人士所理解,「供給側改革」是上世紀80年代美國前總統列根的政策,也就是放鬆監管,但也有人認為,隨着世界潮流轉變,或許不是最準確的解讀。



保爾森研究所的智庫MacroPolo的研究員、研究中國金融體系的Dinny McMahon表示,關於「供給側改革」,其重點是讓政府操控經濟演進的方向盤。其中有兩項具體內容,就是清理過剩、促進未來的經濟增長。



McMahon認為,「供給側改革」的目的是限制信貸流向中國不需要、產品龐大、浪費的行業,將其引導到真正促進創新的經濟領域。2016年,在一份名為《中國的供給側改革並非如你所想》(China's Supply-Side Reform is Not What You Think)的報告中,法巴經濟學家Chi Lo表示,此項政策的目的是通過併購、公私合作或現有員工提前退休等手段,來提升國企效率。

