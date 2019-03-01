新盤UPDATES：豪宅項目頻錄成交

樓市回穩，多個新盤均錄新高價成交，而發展商亦積極推盤，多個市區項目部署登場。



●琨崙獨立大屋7280萬售出

華懋集團旗下屯門青山公路琨崙，剛售出海翡翠獨立屋10，成交價7,280萬元，創項目新高。該大屋實用面積2,788方呎，三層高連天台，設有獨立車庫，花園面積3,603方呎，連618方呎平台及164方呎天台。



該集團銷售部總監吳祟武表示，項目餘下14座獨立屋，全數備有私人花園，料吸引注重戶外活動空間的用戶垂青。



●加多利峯頂層複式戶8000萬沽雙破頂

大鴻輝興業旗下何文田加多利峯售出28及29樓複式A單位，實用面積2,140方呎，天台面積826方呎，連一個車位成交價8,000萬元，呎價37,383元，兩價同創項目新高。



●MONTEREY洋房逾5200萬沽 呎價逾2.8萬

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，透過招標成功售出C號獨立洋房，實用面積 1,843方呎，另備1,124方呎花園、686方呎天台，內置樓梯直達停車場，成交價5,215.7萬元，呎價28,300元。項目至今已累售5間洋房，平均呎價為28,055元，套現逾2.6億元。



●AVA 228加推5伙平台特色戶 257萬入場

據一手銷售資料，資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228加推全新4號價單，提供5伙平台特色戶，入場單位為2樓D室及E室，實用面積129方呎，屬近年市區最細單位，平台面積28方呎，折實售價256.96萬元，再創近年市區項目售價最低，折實呎價19,920元。



至於最貴單位為2樓H室，實用面積211方呎，平台面積520方呎，折實售價596.02萬元，呎價28,248元。該盤亦上載銷售安排，上述單位將於3月5日起發售。



●LP6連錄14宗終止買賣合約個案

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，連錄14宗終止買賣合約個案，該批單位全部於去年9月簽訂臨時買賣合約，成交價介乎505萬至1,277.4萬元，其後於2月28日終止買賣合約。



●信置2月售出84單位 吸金逾10億

信和置業(00083)旗下各區樓盤，2月共沽出84伙，套現逾10億元。當中以大埔白石角逸瓏灣8售出43伙最多，金額逾4.27億元，而觀塘凱滙第2期則佔37伙，吸金逾4.98億元。上述兩盤周五(3月1日)亦已分別錄得3伙成交。



●瑧尚樓書上網 最細283方呎起

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，樓書已剛上載至項目網站。該盤共提供294伙，主打一房戶，亦提供兩房間隔，整體實用面積介乎283至386方呎。

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