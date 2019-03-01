樓價UPDATES：富嘉花園三房戶零議價沽

買家加快入市，部分放售單位在零議價下售出，大圍居屋富嘉花園剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河嘉亨灣6座高層A室，實用面積約675方呎，以三房包括套房間隔，望海景，成交月租約3.2萬元，實用呎租約47.4元。租客為外區人士，因鍾情東區居住環境，加上屋苑配套齊備，故承租上址。



●西半山承德山莊1座高層D室兩房戶，實用面積539方呎，向南享山景，成交價1,200萬元，實用呎價22,263元，單位9年升值55%。



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九龍區



●黃大仙居屋天馬苑A座中層03室，實用面積415方呎，以兩房間隔，座向東南望開揚景。單位原開價520萬元，放盤1個月，減價12萬元，於已補價自由市場以508萬元易手，實用呎價12,241元。原業主於2010年購入上址，期內升值1.9倍。



●西南九龍匯璽II將於今年入伙，市場近日錄首宗預租個案。該期3B座極高層J室，實用面積352方呎，屬一房間隔，望開揚市區景，獲區內人士以約1.95萬元承租，實用呎租約55.4元。



●將軍澳蔚藍灣畔錄本月首宗買賣。剛售出的5座高層E室，實用面積約510方呎，採兩房間隔，外望少許銀線灣海景。單位去年10月叫價910萬元，終減至818萬元售出，實用呎價約16,039元。該盤現時約有31個放盤，叫價由780萬元起。



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新界區



●大圍居屋富嘉花園1座中層G室，實用面積589方呎，以三房間隔，於已補價自由市場以810萬元放售，近日成功以放盤價售出，實用呎價13,752元。原業主持貨近6年，帳面獲利360萬元。



●馬鞍山海典灣3座高層C室三房戶，實用面積783方呎，原開價1,100萬元，減價20萬元，獲用家以1,080萬元承接，實用呎價13,793元。上址為原業主於2005年5月購入，當時作價420萬元，持貨至今沽售，帳面獲利660萬元。

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