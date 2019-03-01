全球經貿戰：5G未見　傳有巨企已研發「6G」

全球通訊科技競爭或更激烈！西班牙媒體報道，有少數幾家公司的研發部門已啟動與「6G」相關的前期工作，很容易想像到它們是誰：當然是那些最有實力的技術巨企和電信營運商、網絡設備提供商，以及晶片製造商。



專家估計，下一代6G手機可能將在2030年至2035年之間面世。未來6G的傳輸能力可能將在5G的基礎上提升100倍。網絡的延遲也相應進一步減少，從「毫秒」級降到「微秒」級。



事實上，美國總統特朗普早於2月21日在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我想美國盡快有5G、甚至6G技術。它比現行的標準更強大、更快速、更智能。美國公司必須加緊努力，否則就會落後。沒有理由我們應該落後於未來明顯的趨勢。我希望美國通過競爭贏得勝利，而不是阻止目前更先進的技術。我們必須永遠是一切的領導者，特別是涉及非常令人興奮的科技世界！」

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