【弱勢持續】港匯觸7.85底線　金管未出手

相隔半年時間，港元匯價於周五早段再低見7.85水平，惟沒有觸發聯繫匯率的弱方兌換保證，未見香港金融管理局出手承接港元沽盤，香港銀行體系結餘維持約760億元水平。銀行界表示，金管局遲早要出手「接錢」，然而，除非接貨規模龐大，否則難以顯著扯高港元拆息。



港匯自2018年8月底之後首次跌至7.85關。根據聯繫匯率制度，當港匯轉弱至7.85水平，並有銀行要求金管局買入港元，該局會發揮其角色「包底」，以每美元兌7.85港元的弱方兌換保證價，向提出要求的銀行買入港元，即觸發了弱方兌換保證。而周五沒有觸發相關機制，意味銀行間有足夠買賣盤進行交易，並未有銀行要求金管局出手接盤。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港美拆息差距擴至2008年以來最闊，為市場提供套息誘因。不過投資者預期金管局會隨時出手承接港元，減低市場進一步沽售港元意欲，變相推高美元兌港元遠期價格及港元拆息水平。周五有交易員在7.85附近，率先將港元的套息交易沽盤平倉，令港匯轉勢反彈逾20點子，高見7.8476。



根據財資市場公會資料，周五的兩周期限以上港元拆息均錄上揚，其中，與供樓息息相關的一個月期拆息按日升14點子至1.14厘。有財資市場人士解釋，拆息抽升反映市場對金管局接錢的預期，而非市場資金有抽緊的迹象。隨港元愈接近弱方兌換保證水平，市場的套息活動會愈趨謹慎，由於預期金管局接貨規模不大，拆息未來會在1厘左右的低水平徘徊。



港匯觸及7.85無疑惹市場擔憂引發走資潮，惟渣打銀行(香港)行政總裁禤惠儀表示，香港現時的銀行體系結餘仍相當充裕，近期一個月期港元拆息與一年前水平相若，未見市場因港美息差擴闊而增加套息交易，料金管局短期內未有接貨需要。



她又稱，美息上揚步伐有放緩迹象，料美國於今年下半年僅加息一至兩次，未來港元拆息波幅偏小，形容現時最優惠利率維持於合適水平。



事實上，去年金管局分別於4、5及8月，展開三輪入市行動，合共買入1,034億港元，年內香港銀行體系結餘有接近6成資金流走。局方曾多次強調，有總額達1萬億港元的外匯基金票據，可作流動性緩衝。

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