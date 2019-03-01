Apple Watch市佔被蠶食大降15%　仍坐擁半壁江山

外媒報道，國際市場研究機構Strategy Analytics最新報告指，三星和Fitbit在去年最第四季智能手錶出貨量按年翻了兩番。受此影響，蘋果公司(Apple Inc.)在同時期市佔率大降逾15%，至50.7%，但仍遠遠拋離三星和Fitbit，同期的市佔分別為13.2%和12.7%。



不過，報告指出，即使如此，Apple Watch去年全年市佔率仍達50%。出貨量達2,250萬隻，佔據絕對領先優勢。排第二位的Fitbit和第三位的三星，去年市佔率分別僅為12.2%和11.8%，出貨量分別為550萬隻和530萬隻。



報告稱，相比2017年同期，去年全球智能手錶總出貨量為4,500萬隻，按年升逾53%。當中蘋果公司在去年第四季的智能手錶總出貨量達到920萬隻。三星進佔第二位，出貨量為240萬隻(2017年同期為60萬隻)，Fitbit緊隨三星之後，出貨量為230萬隻(2017年同期為50萬隻)，兩者均大幅增長。



去年發布的Apple Watch Series 4提升蘋果的可穿戴設備戰略，終於實現公司最初的願景，而三星的Galaxy Watch則更像是該品牌系列的全新開始。與此同時，Fitbit發布第二代智能手錶Versa，價格更親民，也解決老版的諸多問題。



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