【居屋搶爆】富榮呎價1.3萬破頂　重回半年前高位

資助房屋放售盤源大減，但需求持續強勁下，推動樓價重上高峰。旺角居屋富榮花園3座高層J室，實用面積484方呎，減價僅20萬元，於未補價第二市場以630萬元售出，呎價13,017元，料創全港同類市場去年9月後新高。



世紀21家天下稱，該屋苑二手放盤量僅餘8至9個，以致近期交投量大減，2月份僅錄約2宗成交，現時實用面積431方呎單位，入場費由580萬元起。



事實上，根據房屋委員會數字，上月份整體第二市場公屋及居屋初步錄97宗成交，較1月同期少44.3%。而1月全月則錄267宗。



此外，屯門居屋富健花園現買家搶盤情況。祥益黃慶德透露，5座低層C室，實用面積592方呎，同時獲兩組白居二客以價高者得形式爭購，單位最後以第二市場價455萬元賣出，較原業主底價高10萬元，呎價約7,686元。



就連質素較遜色的低層單位都獲承接。筲箕灣居屋東濤苑低層實用面積400方呎單位，以460萬元易手，呎價1.15萬元返2017年水平。

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