買定油股等收成？明年這因素或增強油價升勢

外國傳媒報道，任憑美國總統特朗普怎樣命令油價要跌，2020年1月有更重要的因素影響油價，就是「航運業改革」。



根據國際海事組織(IMO)新準則，在2020年1月1日起，即大約10個月後，將會在全球實行新的船隻排放準則，目的是要明顯減少污染，尤其是含硫量，涉及包括美國在內的全球超過170個國家。倘若船隻燃油含硫量高於0.5%，就會被禁止航行，目前準則是3.5%。有資料顯示，現時很少船隻符合新規則。



有專家指出，這是歷史上最大的改變，而這改變非常重要，因為中東生產商的原油往往含硫量很高，會導致嚴重虧損。相反，由於美國生產的原油屬於輕質油，影響相對較小。



目前有研究指出，新措施恐令貨櫃運輸成本飆20%或以上，甚至有不少分析認為，屆時燃料會暫時短缺，因煉油及運輸企業要先滿足航運業的需求。

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