原生態牧業旗下環境影響報告書批覆遭撤回

原生態牧業(01431)公布，間接全資附屬公司拜泉瑞信誠接獲黑龍江生態環境廳通知，傳達其決定撤回《關於拜泉瑞信誠牧業有限公司15,000頭奶牛場建設項目環境影響報告書的批覆》。



根據撤回通知，拜泉瑞信誠可於撤回通知日期起60天內，向中國或黑龍江省人民政府生態環境部對撤回決定提出上訴。拜泉瑞信誠亦可於撤回通知日期起6個月內，在中國人民法院展開行政訴訟。



拜泉瑞信誠牧業位於黑龍江省拜泉縣，面積約994,000平方米。於2017年12月31日，有約3,591隻乳牛，而集團有合共約61,207隻乳牛。於2018年12月31日，有約4,968隻乳牛，而集團有合共約63,644隻乳牛，有待審核。



董事會現正評估撤回決定的潛在影響，並已委聘專業顧問就集團將可能採取的行動提供建議。

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