夜市UPDATES：美股升幅稍回　港夜期低水

全球股市3月開門紅，美股高開逾200點後小幅回落，主要受累經濟數據走樣，道指目前報26,035點，升119點；標指報2,799點，升15點；納指報7,567點，升35點。港股期指夜市報28,790點，升60點，但仍低水22點。



美聯儲主席鮑威爾稱通脹壓力「不明顯」，雖則這支持美聯儲對待加息的耐心立場，惟數據全線走弱，亦打擊市場短期信心。



美國1月個人收入月率三年多來首次下滑，而2月ISM製造業指數創2016年11月以來新低，就業分項指數也創2016年11月以來新低。



美元指數短線下跌，目前報96.09，日內跌幅擴大至0.13%。



此前美股2月走勢向好，主要受到投資者看好國際貿易談判前景驅動，月內道指上漲3.7%，標指漲3%，納指上漲3.4%。



英國脫歐時間推遲到3月最後期限之後的可能性增加，英鎊兌美元收復日內稍早失地，目前報1.3281，升0.15%。歐股尾市跌幅擴大，英股升0.67%；德股升1.31%；法股升0.7%。



【22:34】美股連跌3日後，美國財長姆紐欽及白宮首席經濟顧問庫德洛齊齊唱好美國經濟下，加上市場憧憬中美貿易談判取得突破，道指周五早段顯著高開209點，報26,125點，納指亦升57點至7,590點。



電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克預警首季將錄得虧損，並關閉店舖及裁減員工，股價早段受壓，跌5.53%至302.31美元。



傳獲股神巴菲特收購的美國西南航空，加上獲批夏威夷航線，周四股價一度漲5.8%，周五早段續升0.73%，報56.45美元。巴菲特的投資旗艦巴郡目前持有9.9%西南航空股權。



服裝零售商Gap宣布分拆訂價較低但增長較快的Old Navy成為獨立上市公司，後者每年銷售額達80億美元，接近餘下品牌包括Gap、Banana Republic及Athleta的90億美元銷售額總和，消息刺激Gap股價狂飆17.99%至29.97美元。



另外，運動用品零售商Foot Locker第4季盈利及同店銷售勝預期，股價早段漲12.67%至67.06美元。

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