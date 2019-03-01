壹傳媒售台印刷廠　股價曾瀉6%

虧損連年、業績持續惡化的壹傳媒(00282)周五(3月1日)公布落實出售台灣印刷廠的交易，短短約3個月內第二度出售台灣資產套現尋求「吊命」。分析指，壹傳媒近年業績欠佳，公司不斷變賣資產救亡亦無補於事，經營困局根本難以扭轉，最終恐「死路一條」。



公司股價周五開市迅即急瀉逾6%，低見0.196元，收市仍跌4.3%，報0.2元。



根據其間接非全資附屬公司蘋果日報出版發展公司與買方大鎪科技訂立的買賣協議，涉及出售高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，建築面積約6,538.3平方米，以及建於其上之3層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。



證券界表示，壹傳媒去年底出售在台總部兩幢物業後，短時間內再度出售物業套現減債，可見其經營狀況相當惡劣。今次出售套現區區數千萬元，根本不能扭轉公司財政困局。



事實上，公司公告亦表明，在今次出售事項中套現所得淨額主要用作償還貸款和清償押記。



證券分析員譚朗蔚表示，壹傳媒三個月兩次賣產，反映公司經營不善，「顯示公司整體方向係財務有問題。」而前後兩次所出售的物業，每次實際套得資金亦僅有限，對公司持續營運來說，幫助很小。



壹傳媒周五股價大跌，他表示，一來反映公司業績不濟、基本因素疲弱，二來也因為公司股票流通量低，股價容易大上大落，呼籲投資者不宜沾手該公司股票。



訊匯集團行政總裁沈振盈早前亦指出，壹傳媒頻賣產之外，未來有可能需要在人力資源等範疇減省成本。雖然壹傳媒揚言要加重資源發展網上業務，但他看不到在內容上有任何突破，令扭轉虧損的機會更加渺茫，未來營運只會一路走下坡。



近年壹傳媒業績持續虧損。截至去年9月底止的半年，公司錄得巨額虧損約2.87億元，較2017年同期擴大67.8%，連蝕3年半。當中數碼業務虧損就按年大增1.16倍至4,957.5萬元。而若以過去8年半計，壹傳媒累計虧損達22.5億元。



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