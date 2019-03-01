新股專輯：地產平台ESR Cayman申港上市

私募基金華平投資(Warburg Pincus)有份投資的注亞太區最大物流地產平台ESR Cayman周五向聯交所遞交主板上市申請，保薦人為中信里昂及德銀。據外電報道，集資額達10億至15億美元(約78億至117億港元)，目標於第二至第三季上市。



據初步招股文件，ESR目前管理18家由第三方出資的私人投資公司，總股本承諾超過48億美元，亦管理一支於新交所上市的不動產投資信託基金，截至2018年9月30日，賬面估值約為12億美元。截至2018年9月30日，資產管理規模超過140億美元，包括已竣工物業建築面積約570萬平方米、在建物業約340萬平方米建築面積及約190萬平方米待施工於留作日後發展的土地的建築面積，合共約1100萬平方米。截至最後可行日期，有約780萬平方米已簽訂共識備忘錄的建築面積。



該公司主要發展亞太區1線及1.5線城市的物流地產，戰略選址定位在中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞及印度的主要物流樞紐、重要海港、機場、交通樞紐及工業區附近，並相信該等市場會推動亞太區日後發展。截至2018年9月底止九個月，收入1.7億美元，按年升55.6%；利潤1.37億美元，按年增6.61%。



集資所得將用於償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股；於開發本身的物流物業及我們所管理基金及投資公司的共同投資；用於對亞太區現代物流地產公司或物流地產基金管理公司的選擇性併購或戰略投資等。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm