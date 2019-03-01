「債王」格羅斯自爆患亞氏保加症

74歲嘅「債王」格羅斯(Bill Gross)喺3月1日起退休，結束近半世紀嘅債券投資生涯。臨別秋波，佢接受外媒訪問時突然自爆患有「亞氏保加症」(Asperger's syndrome)，亦即自閉症嘅一種。



債王雖然早年已被診斷患有呢個病，但佢一直守口如瓶，即使係最親密嘅朋友都唔知，依家係第一次公開話自己患有呢個病。



至於亞氏保加症患者，債王話會識得分隔自己同其他人，容許佢留喺3萬呎高空而唔係喺地面，但咁可以令佢長時間專注，唔會混淆細節，成為更佳嘅投資者，但同時脾氣亦好暴躁。事實上，「亞氏保加症」唔同大多數自閉症，患者嘅智力正常，有好多人智商仲係偏高，而且具有某方面嘅天賦。



至於債王點發現自己有自閉症，原來係佢睇完一本講述2008年國際金融危機嘅書籍「The Big Short」有關。書中故事主角係一位對沖基金管理人，佢擁有唔尋常嘅特徵同品格，例如有強迫習慣，都同債王好相似，而主角就係患有「亞氏保加症」。於是債王就去搵精神科醫生睇睇，結果確認咗。



格羅斯喺太平洋資產管理公司（PIMCO）時期嘅表現令佢贏得「債王」美譽，退休之後，邊個會接班呢？佢就認為大概無人，原因係現時太多被動式投資工具。再者，佢亦唔會揀被市場稱為「新債王」嘅岡拉克。佢慨嘆，「債王」呢頂皇冠太重嘞。



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