金沙主席艾德森確診患癌

金沙中國(01928)大股東、拉斯維加斯金沙集團主席兼行政總裁艾德森(Sheldon Adelson)確診患癌。消息周五先在外媒傳出，指現年85歲的他自去年12月起一直沒回辦公室上班。其後，金沙中國發公告確認，艾德森仍在應付服用非霍奇金淋巴瘤藥物所帶來的某些副作用，這些副作用限制了他出行及日常在辦公室工作的能力。



公告亦補充，縱然如此，但未有阻礙艾德森履行其作為公司董事會主席、行政總裁、執行董事兼提名委員會主席的職務，公司預料他將於完成治療後正常上班。



不過，金沙中國股價周五逆市下跌，最多曾挫近2%，低見38.45元，全日收跌0.38%至39.05元。



外媒報道，艾德森在美國捲入的一宗官司，其代表律師日前稱艾德森因抱恙未能在未來的聆訊出庭作供。據了解，該案件擾攘達15年，涉及香港商人孫志達安排艾德森與中國官員會面，促成澳門政府向金沙發出賭牌，美國內華達州拉斯維加斯法院在2013年已裁定，拉斯維加斯金沙須向孫氏賠償合共1.016億美元(約7.92億港元)。其後金沙一方上訴。



負責該案的法官貝爾(Rob Bare)表示，如果醫生宣誓證明艾德森健康狀況不佳以致不能作供，可豁免他出庭責任。



事實上，在今年1月23日的金沙集團業績電話會議上，艾德森亦罕有地缺席。當時公司管理層Robert Goldstein稱，艾德森因略沾風寒感到不適，吃藥後昏昏欲睡而缺席該次會議。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm