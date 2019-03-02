東方日報B2：A股擴大入摩　後市仍有隱憂

國際指數公司MSCI明晟宣布，將於今年分三階段提升A股在MSCI新興市場指數及MSCI中國指數等權重，分別由0.72%及2.32%，增至3.33%及10.43%，並首次納入部分深圳創業板及內地中型A股。分析指，估計A股擴容方案將可帶動逾700億美元(逾5,460億港元)外資流入A股，但瑞銀證券認為，儘管A股權重獲上調，惟斷言A股將步入牛市為時尚早。



受惠MSCI的利好消息，A股周五反覆上揚。滬綜指漲1.8%，收報2,994點，創去年6月中之後收市高位。深成指亦倒升1.5%，報9,167點，為去年8月以來收市新高，深圳創業板指數更大漲2.1%，報1,567點，為去年7月底以來收市高位。



滬綜指、深成指及創業板指數全周分別漲6.77%、5.97%及7.66%。滬綜指及深成指連漲8周，分別為2015年5月中及2017年10月中後最長升浪。



MSCI明晟指，逾90%國際機構投資者支持A股進一步「入摩」，納入因子由目前5%提高至20%，但更傾向分三個階段增加大型A股的權重，而非原先建議的兩個階段。部分機構投資者建議，大型A股權重增加時，中型A股應與其同步納入MSCI指數。



多間大行均預期A股續受外資追捧，甚至吸引更多全球機構投資者入市。高盛分析師劉勁津在報告稱，MSCI明晟提升A股納入因子，中型A股獲提前納入算是驚喜。去年9月MSCI明晟曾建議，明年5月指數評審時才會考慮加入中型A股。換言之，A股今年5月、8月及11月分三階段增加權重，將原計劃推早半年實行。



滙豐環球研究亦指，估計總流入A股的外資規模高達730億美元，考慮到內地持續進行金融市場改革等，加上指數公司富時羅素(FTSE Russell)早已敲定今年6月進行首階段納入A股計劃，屆時A股在富時新興市場指數的權重將為5.5%，故外資對A股的影響愈來愈大，料未來5至10年有逾6,000億美元外資流入A股。



事實上，今年以來，外資明顯加快買入A股。富瑞金融資金流報告顯示，截至本周三止一周，有21.58億美元(約168.32億港元)透過滬、深股通淨流入A股，連續九周淨流入，合共有近179億美元(約1,396億港元)「新錢」已偷步流入內地股市。滬股通及深股通分別淨買入10.26億元(人民幣‧下同)及19.93億元，兩市主板成交則合計約6,644億元。



不過，有市場人士對A股升勢較審慎。交銀國際首席策略師洪灝認為，「孖展」交易是今輪A股牛市的推動力，但相關交易正趨向短期上限，料大市飆升將進入強大的阻力區間，該行不急於改變今年滬綜指最多高見2,900點的預估。



瑞銀證券中國首席策略分析師高挺亦指，現時沒太多數據證明內地經濟好轉，及需觀望A股公司首季以至半年業績能否改善，暫時維持滬深300指數目標在3,800點。他又說，現在提牛市「稍為有點早」。

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