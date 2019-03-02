歐股收市做好　倫交所急漲3.7%

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,106點，升32點或0.45%；法國CAC指數收報5,265點，升24點或0.47%；德國DAX指數收報11,601點，升86點或0.75%。



倫敦證券交易所2018年收入及純利大漲，經調整營運收益按年升15%至9.31億英鎊；收入則升8%。惟期內營業支出按年升6%，高於目標4%水平，並預告2019年難達55%的Ebitda毛利率，倫交所股價收漲3.73%。



跨國廣告公關服務公司WPP集團股價勁升4.89%，此前公司公布去年第4季可比較淨收益僅按年跌0.7%，好過市場預期的跌1.5%，惟面對客戶流失，預告今年上半年會面對挑戰。



英國博彩公司William Hill表示，錄得去年稅前虧損7.21億英鎊，主要受累於英國監管規則改變，公司提計非現金減值，股價全日逆市跌2.19%。

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