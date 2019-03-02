美股收市：道指升110點　納指連漲10周！

美股連跌3日後，美國財長姆紐欽及白宮首席經濟顧問庫德洛齊齊唱好美國經濟下，加上市場憧憬中美貿易談判取得突破，美國股市周五全面上漲。



道指高開逾200點後小幅回落，但全日大部分時間仍保持升勢，收報26,026點，升110點或0.43%；標指收報2,803點，升19點或0.69%，為自去年11月以來，首次突破2,800點關收市；納指收報7,595點，升62點或0.83%。



總結全星期，道指、標指、納指分別累計下跌0.02%、上漲0.4%和上漲0.9%。道指結束連升9周的表現，納指則連升10周，創自1999年後期以來最長連漲周數。



對於後市，Instinet執行主管Frank Cappelleri表示，標指在2,800點關有關鍵作用，現時是該指數自2018年初以來，第11次重上這個水平。他續說，回顧去年夏季，標指突破2,800點後成為重要的支持點，成功引領美股再創新高。



Robeco資產經理Jeroen Blokland表示，相信股市仍有上漲空間，但料不會再出現強勁升市。



個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克預警首季將錄得虧損，並關閉店舖及裁減員工，股價周五急瀉7.84%，收報294.79美元。



傳獲股神巴菲特收購的美國西南航空，加上獲批夏威夷航線，股價收跌3.03%。巴菲特的投資旗艦巴郡目前持有9.9%西南航空股權。



服裝零售商Gap宣布分拆訂價較低但增長較快的Old Navy成為獨立上市公司，後者每年銷售額達80億美元，接近餘下品牌包括Gap、Banana Republic及Athleta的90億美元銷售額總和，消息刺激Gap股價狂飆16.18%。

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