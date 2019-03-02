庫克：料Apple服務業務收入明年可倍增

外電報道，蘋果公司CEO庫克表示，有望在2020年將服務業務收入，由2016年的近250億美元增加1倍。



就新產品發展，他表示，對公司現況和未來發展方向「從未如此樂觀」，並正向未來產品播撒種子、押重注，這些產品會讓市場「震驚」。他透露，希望降低MacBook Air手提電腦的售價，並提升屏幕解像度；另會有與Apple Watch和AirPods相關的長期、精彩、夢幻的產品路線圖，當中，智能手錶會有更多健康功能。



另外，瑞銀報告指，iPhone在中國市場銷售的最困難時刻已過去，雖然3月份銷情仍不樂觀。但中國市場減價有助清理庫存，供應鏈情況持續改善，將2019年第2季銷量預測由原來的3,250萬部調升至3,450萬部。



不過，該行指iPhone 8+和其他舊款iPhone熱賣，僅抵銷新款iPhone銷量下滑的衝擊，仍下調蘋果公司2019年第2季營業收入，由原來估計的575億美元降至565億美元。

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