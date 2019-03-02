二手成交：君滙港兩房單位1030萬元沽

消息指，奧運站君滙港3座高層G室，實用面積約474方呎，建築面積約617方呎，兩房兩廳間隔，外望市景，以1,030萬元易主，實用呎價約21,730元，建築呎價約16,694元。單位約7年升值約385萬元或約60%。



●市場消息指，馬鞍山錦鞍苑A座高層07室，建築面積709方呎，實用面積554方呎，三房間隔，開價約650萬元，議價後以已補地價的617萬元易手，減價33萬元，實用呎價11,137元。



買家為換樓客，原業主於2013年以380萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利約237萬元，升值約62%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/