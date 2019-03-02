倫交所：已為英國脫歐作準備　暫未見客戶轉投競爭對手

英國脫歐限期逼近，外媒報道，倫敦證券交易所掌舵人David Schwimmer表示，已就脫歐作充分準備，預計2019年國際的增長機會將抵銷市場的任何不利因素。



倫交所的泛歐股票交易平台Turquoise已申請在英國脫歐後，在阿姆斯特丹設立服務歐盟客戶的交易中心牌照。他表示，如果英國能夠與歐盟達成過渡協議，以歐元計價的股票交易仍將在倫敦進行；旗下倫敦清算所(LCH)未見有客戶轉向德意志交易所等競爭對手。



據悉，英國計劃推遲原定在3月29日的脫歐「大限」，國會將於3月12日進行投票。



另外，倫交所公布今年將裁員250人，目標是每年節省3,000萬英鎊的開支，但由於業務支出，2019年核心利潤率將不能達約55%的目標。Schwimmer表示，是次裁員涉及各個部門，重點是減少重複工作。



該交易所指，2018年調整後的營業利潤增長15%至9.31億英鎊，總收入增9%至21.4億英鎊。分析師預期經調整後的營業利潤為9.32億英鎊。

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