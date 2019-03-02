2月份非住宅物業成交登記跌至不足700宗

香港置業援引土地註冊處資料指出，2月份非住宅物業錄685宗成交登記，較1月份的760宗減少9.9%；涉及登記金額約45.99億元，亦較1月份約259.93億元減少約82.3%。



該公司行政總裁李志成表示，期內工廈、商廈及舖位的成交登記宗數全面報跌。其中，工廈錄135宗成交登記，按月少20.6%；涉及登記金額約10.93億元，更較1月份少59.2%；登記金額跌幅顯著，主要因2月逾5,000萬元工廈成交登記欠奉。



至於商廈市場，期內錄53宗成交登記，按月減少23.2%；舖位2月份錄61宗，按月減少35.1%。



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